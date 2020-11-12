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Hobi olarak başladığı işinin patronu oldu Evde boş oturmaktan sıkıldı, önce kendini ardından da diğer kadınları meslek sahibi yaptı KOSGEB desteğiyle çocukluk hayali olan atölyesini kurdu

İHA

Hobi olarak başladığı işinin patronu oldu Evde boş oturmaktan sıkıldı, önce kendini ardından da diğer kadınları meslek sahibi yaptı KOSGEB desteğiyle çocukluk hayali olan atölyesini kurdu

Çorum’da yaşayan Aysel Arabacı, çocuk yaşta hobi olarak başladığı çinicilik sanatını kendisini geliştirerek gelir kapısına dönüştürdü.
Yaklaşık 25 yıl önce tabak ve seramikler üzerine işlemeler yaparak çiniciliğe adım atan ve uzun yıllar buna hobi olarak devam eden Arabacı, eşinin görevi nedeniyle Samsun’a yerleşti. Evde boş oturmaktan sıkılan Arabacı, çini atölyesi açmaya karar verdi. Arabacı, eşinin de desteği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’den aldığı hibe desteği ile çocukluk hayali olan çini atölyesini kurdu.
Atölyesinde hem hobisini devam ettiren hem de aile bütçesine katkıda bulunan Arabacı, bunun yanı sıra çevresindeki kadınlara da çiniciliği öğreterek Karadeniz Bölgesinde hem çini işlemeciliğinin yaygınlaşıp gelişmesine hem de meslek edindirdiği kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağladı.
Eşinin tayininin çıkması üzerine Çorum’a yerleşen Arabacı, Samsun’daki atölyesini de buraya taşıdı. İş yeri kiralayarak atölyesini kuran Aysel Arabacı şimdi hem mesleğini icra ediyor hem de çini sanatını öğrenmek isteyen Çorumlu kadınlara yardımcı oluyor.

Ürünlere özellikle gurbetçiler ilgi gösteriyor
Çiniciliğe hem öğrenmek hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için başladığını dile getiren Aysel Arabacı, “Çinicilik öğrendikten sonra iş yapmaya başladım. Aileme katkıda bulundum. Sonra eşimin işi nedeniyle Samsun’a yerleştik. Burada bir arkadaşım 'çok güzel çiniler yapıyorsun KOSGEB’e başvur' dedi. Olur mu, olmaz mı derken projemi KOSGEB’e sunarak hibe desteği kazandım. 250 proje içerisinde benim projem 11'inci sıradan destek almaya hak kazandı. Hibe desteğinin ardından işimi kurdum” dedi.
Atölyesini kurduktan sonra kadınlara kurs vermeye başladığını aktaran Arabacı, eşinin görevi nedeniyle Çorum’a taşındığını, burada aynı şekilde çalışmalara devam edeceğini belirtti.
Atölyesinde 500 çeşit ürün ürettiğini dile getiren Arabacı, ürünlere gurbetçilerin ilgisinin yoğun olduğunu belirtti. Arabacı, ürettiği çinilerden devlet büyüklerine de hediye olarak gönderildiğini sözlerine ekledi.

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