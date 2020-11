OKA'dan Çoruminia Projesi'ne ziyaret

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter V. İ. Ethem Şahin, Çorum Belediyesi'nin yürütücülüğünde devam eden Çoruminia Projesi’ni ziyaret etti.

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Özden Özgür Yalçın ve Uzman Musa Erdal’ın da eşlik ettiği 10 Kasım 2020 tarihindeki ziyarette proje sorumluları ve yüklenici firma temsilcilerinden bilgi alındı. Ajansın 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, 2 milyon 82 bin TL bütçeye sahip Çoruminia Projesi ile Çorum’daki tüm bölgelerin tarihi ve kültürel değerlerine ait minyatür maketlerin bir arada sergileneceği yerli ve yabancı turistler ile yerel halkın kaliteli vakit geçirebileceği kültür varlığı niteliğinde yaklaşık 5 bin metrekare tematik park alanı yapılacak.

Tematik parkta Resuloğlu Mezarlık Alanı, Alacahöyük Ören Yeri, Hattuşa Ören Yeri, Şapinuva Ören Yeri, İnce Su Kanyonu, Koyun Baba Köprüsü, Örükaya Roma Barajı, Kapılıkaya Mezarı, Aslanlı Kapı, Şarrumanın Tutaliayı Kucaklayış Sahnesi Rölyefi, IV. Tutalianın Tasviri Rölyefi, Hitit Savaşçısı Tasviri Rölyefi, İskilip Kalesi ve Kaya Mezarları, Elvan Çelebi Camii ve Türbesi, Eski Askerlik Şubesi, İsmet Eker Konağı, Çorum Kalesi, Çorum Müzesi, Hıdırlık Camii ve Türbesi, Çorum Ulu Camii, İstiklal Mektebi, Veli Paşa Hanı, Veli Paşa Konağı, Çorum Belediye Binası, Koyun Baba Türbesi, Arasta, Güpür Hamamı, Sungurlu Saat Kulesi ve Çorum Saat Kulesi’nden oluşan tarihi ve kültürel değere sahip eserlere ait 27 adet minyatür maket eser yer alacak. Proje kapsamında ayrıca internet sitesi kurulacak ve biri engelli olmak üzere toplam 4 kişilik istihdam sağlanacak.



“Bölgemizde turizm altyapısını geliştirmeye yönelik her bir yatırım turizm gelirinin artmasını sağlayacak”

Genel Sekreter V. İ. Ethem Şahin, ajansın çalışma programında yer alan Sonuç Odaklı Programlardan bir tanesinin “Kültür Ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programı” olduğunun altını çizerek, “Çoruminia Projesi bu sonuç odaklı programın hedeflerine de uygun olarak Çorum ilinin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri bir arada tanıtmak, bilinirliklerini artırmak, Çorum ve bölge turizminin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bölgemizde turizm altyapısını geliştirmeye yönelik yapılan her bir yatırım ve uygulanan her bir proje turizmden elde edilen gelirin artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Ajansın kurulduğu günden beri bölge turizminin geliştirilmesine odaklandığını belirten Şahin, Çorum’un Hitit Uygarlığına başkentlik yapmış olmasının yanında doğal güzellikleri, gastronomisi ve kültürüyle TR83 Bölgesinin turizmi içerisinde önemli bir değer teşkil ettiğini söyledi. Covid19 nedeniyle turizmde yaşanan durgunluğun en kısa zamanda ortadan kalkması temennisinde bulunan Şahin, ilgili paydaşlarla turizm alanında yenilikçi projeler geliştirmek üzere ajans olarak iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.