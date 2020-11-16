Heyelan nedeniyle kapanan yol trafiğe açılıyor

Çorum’da geçen aylarda meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapanan İskilipÇankırı karayolu ilerleyen günlerde yeniden trafiğe açılacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Kavuncu, ayrıca yol inşaatında çalışan işçilerle de sohbet etti.

İskilipÇankırıAnkara yolunun 4247 kilometreleri arasındaki 5 kilometrelik yapım işinin 26 milyon 659 bin yaklaşık maliyetle ihale edildiğini hatırlatan Milletvekili Kavuncu, “İhaleyi kazanan firmaya firmaya yer teslimi yapılmasının ardından bölgede hummalı bir çalışma başlattı. İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar ilçelerimizi, Çorum Çankırı, Ankara illerimize bağlayan yolumuzda önemli ölçüde rahatlama sağlayacak olan Aralık ayı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor” dedi.

Kavuncu, İskilip yolunda da hummalı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, yükleneci firmalara teşekkür etti.

Hatırlanacağı üzere İskilipÇankırı yolunun 7. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaya başlanmıştı.

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