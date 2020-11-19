Çorum'da damat dehşeti 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı Boşanma aşamasındaki damat eşinin akrabalarına saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da damat dehşeti 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı Boşanma aşamasındaki damat eşinin akrabalarına saldırdı

İHA

Çorum'da damat dehşeti 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı Boşanma aşamasındaki damat eşinin akrabalarına saldırdı

Çorum’da eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kaynanası, kayınbiraderi, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu vurdu. Olayda kayınbirader hayatını kaybetti.
Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gencel K. (37) İpeklievler Sokak’ta karşılaştığı kayınbiraderi Serkan Ö. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gencel K., kayınbiraderini önce kesici aletle yaraladı ardından yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası Serkan Ö., başından, yanında bulunan eşi Alev Ö. (28) ile oğlu G.Ö. (3) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerinden ayrılan damat bu kez de kaynanasının Çoraklık Küme evlerinde bulunan evine gitti. Gencel K., burada kaynanası Gülizar G.’yi de (56) yanında bulunan pompalı tüfekle ağır yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine her iki olay yerine de çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Serkan Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Gülizar Ö. acil ameliyata alınarak bacağı kesilirken, anne ve çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından zanlı Gencel K., kiralık olduğu öğrenilen araçla kayıplara karışırken zanlının yakalanması için emniyet ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Hafif ticari araç pancar yüklü kamyona arkadan çarptı
YEREL HABERLER Sungurlu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 ...
Çorum Web TV yayınına başlıyor
YEREL HABERLER Çorum Web TV yayınına başlıyor
Kaymakam Akpay köy gezilerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Akpay köy gezilerini sürdürüyor
Viyol üretimi yapılan fabrikadaki yangın korkuttu Çorum'daki fabrika yangınında maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Viyol üretimi yapılan fabrikadaki yangın ...
Fazla yolcuyla polise yakalandı, `bedava taşıyoruz´ dedi
YEREL HABERLER Fazla yolcuyla polise yakalandı, `bedava taşıyoruz´ ...
Çorum'da yumurta viyolü fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Çorum'da yumurta viyolü fabrikasında yangın
Çorum'da jandarmadan silah operasyonu
YEREL HABERLER Çorum'da jandarmadan silah operasyonu
Başkan Gelgör, kültür gezileri için otobüs aldı
YEREL HABERLER Başkan Gelgör, kültür gezileri için otobüs aldı
Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı
YEREL HABERLER Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı
Çoruminia’nın surları yükseliyor
YEREL HABERLER Çoruminia’nın surları yükseliyor
Çorum'da 160 bin lale ve sümbül toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Çorum'da 160 bin lale ve sümbül toprakla buluşuyor
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında ekip otosuna çarptı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca ...
Sivil polislerden halk otobüsünde Covid-19 denetimi Uygulamayla fazla yolcu taşımanın önüne geçiliyor Özel halk otobüslerine yolcu kısıtlaması getirildi, ekipler denetime çıktı
YEREL HABERLER Sivil polislerden halk otobüsünde Covid-19 ...
Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma ...
Sivil polislerden, otobüslerde koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Sivil polislerden, otobüslerde koronavirüs denetimi
Maske takmadığı için ceza yedi, polislere 'Adam mı öldürdüm' dedi
YEREL HABERLER Maske takmadığı için ceza yedi, polislere 'Adam mı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X