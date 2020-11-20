Çorum'da cinayet: Önce eski eşini sonra kendisini öldürdü

Çorum'da bir kişi, tabanca ile önce eski eşini sonra kendisini öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 10. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alev S.(33), 8 ve 9 yaşlarındaki kızlarını da yanına alarak ayrı yaşadığı eski eşi Ercan Ö.(36)'ye ait eve gitti. Bir süre sonra eski eşler arasında ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine üzerinde Ercan Ö, üzerinde bulunan tabanca ile önce eski eşi Alev S.'ye ardından kendi kafasına ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Ö. ile Alev S.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Alev S. ve Ercan Ö.'nün cenazeleri otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, anne ve babasını kaybeden iki kız kardeş ise olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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