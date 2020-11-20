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Hattuşa 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde maviye büründü Çocuk haklarına dikkat çekmek için Aslanlı kapı ve Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı mavi ışıkla aydınlatıldı

İHA

Hattuşa 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde maviye büründü Çocuk haklarına dikkat çekmek için Aslanlı kapı ve Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı mavi ışıkla aydınlatıldı

UNESCO “Dünya Kültür Mirası” ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir olan Hititlerin başkenti Hattuşa’da bulunan ören yerleri "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında maviye büründü.
Çocuk haklarına dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için UNICEF tarafından Dünya Çocuk Günü ilan edilen 20 Kasım, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. UNICEF tarafından başlatılan mavi ışıklandırma etkinliği ile çocuk haklarının desteklenmesi çağrısına bu yıl Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de katıldı.
Okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumu hakkında farkındalık oluşturmak ve bu çocuklar için büyük önem taşıyan kaynakların sağlanması için harekete geçme çağrısı yapan UNICEF, Türkiye’de sembollerini mavi renk ile ışıklandırarak tarihi mekanlara yansıttı. Bu kapsamda Boğazkale ilçesindeki Hattuşa ören yerindeki Aslanlı kapı ve Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı mavi ışıkla aydınlatıldı.

"Çocuklarının bu özel gününü kutluyorum"
Boğazkale Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, “UNICEF’ in Dünyadaki çocuk ölümlerine korumasız çocuklara dikkat çekmek için başlatmış olduğu mavi ışık projesine ev sahipliği yapmak bizim için övünç kaynağı. Böyle bir projede yer almak bizi hem mutlu addediyor hem de buranın tanıtımı için bize güzel bir fırsat sunmuş oluyor. Ben bu sebepten dolayı başta bize bu fırsatı tanıyan UNİCEF yetkililerine Bu bölgeyi onlara sunan Çorum Valiliği'mize teşekkür ediyor. Tekrardan tüm dünya çocuklarının bu özel gününü kutluyorum” dedi.

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