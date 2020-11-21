Ticaret Borsası’ndan Ali Şahan’a teşekkür

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri, İşKur İl Müdürlüğü’nden ayrılan Ali Şahan’a iş dünyasına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.
İşKur eski İl Müdürü Ali Şahan, Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, İşKur İl Müdürü Ali Şahan’ın görev süresince iş dünyası ile uyumlu bir şekilde çalıştığını belirterek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret sonunda Özkubat ve Kaya, Ali Şahan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.
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