Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, SungurluÇorum karayolu Boğazkale kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Dinçer S. (54) yönetimindeki 10 CAR 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Serkan S. (23) ve Sultan S. (43) sıkıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri araçtaki yaralıları uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Borsası’ndan Ali Şahan’a teşekkür
YEREL HABERLER Ticaret Borsası’ndan Ali Şahan’a teşekkür
LİDAŞ, Lisanslı Depo faaliyet belgesi aldı Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat; “Esnaf, sanayici ve tüccarlara en iyi hizmeti en hızlı ve kaliteli şekilde vereceğiz”
YEREL HABERLER LİDAŞ, Lisanslı Depo faaliyet belgesi aldı Ticaret ...
Çorum'da evlerde etkinliklere yasak
YEREL HABERLER Çorum'da evlerde etkinliklere yasak
Hattuşa 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde maviye büründü Çocuk haklarına dikkat çekmek için Aslanlı kapı ve Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı mavi ışıkla aydınlatıldı
YEREL HABERLER Hattuşa 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde maviye ...
Çorum'da cinayet: Önce eski eşini sonra kendisini öldürdü
YEREL HABERLER Çorum'da cinayet: Önce eski eşini sonra kendisini ...
Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 yaşındaki çocuğu kaçırmış
YEREL HABERLER Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 ...
Çorum’da ev ziyaretleri yasaklandı İl genelinde altın günleri, doğum günü kutlamaları, misafir ziyaretleri gibi toplu organizasyonlar yasaklandı Çorum'da yeni korona virüs kararları
YEREL HABERLER Çorum’da ev ziyaretleri yasaklandı İl genelinde altın ...
Eski eşini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Eski eşini öldürüp, intihar etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X