Sahipsiz kedilerin gönüllü bakıcısı 86 yaşındaki hayvansever Halil Güder, hergün onlarca sahipsiz kediyi besliyor 65 yaş aylığı ile hem kedilere hem kendine bakıyor Hayvansever Halil Güder: “Hayvanlara eziyet edildiğini görünce ciğerim kopuyor”

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Halil Güder, 15 yıldır sokak kedilerinin gönüllü bakıcılığını yapıyor.

İlçeye bağlı Baldıran köyü Kalinse mahallesinde yaşayan hayvansever Halil Güder, topladığı yiyeceklerle her gün onlarca sahipsiz kediyi besliyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte beslemeye başladığı kedilerin kendisine de can yoldaşı olduğunu belirten Güder’in ise tek bir isteği var, o da hayvanlara eziyet edilmemesi.



65 yaş aylığı ile hem kedilere hem kendine bakıyor

Tek geçim kaynağı 65 yaş aylığı olan Güder, mahalledeki kediler için maaşının bir kısmını harcıyor. 15 yıldır baktığı kedilerin sayısının her geçen gün artması nedeniyle zaman zaman zorlanmaya başladığını belirten Güder; “İçinde et olmayınca verdiğim yemekleri de yemiyorlar. Aldığım kaburgaları haşlıyorum, haftada aldığım 1015 ekmek ile birlikte veriyorum. Bazen yetiremiyorum, zorlandığım zamanlar da oluyor. Emekli değilim, 65 yaş aylığı ile idare ediyoruz. Başka bir gelirim yok. Hayvanseverler besleme konusunda bana yardım ederlerse geçimim daha iyi olur” dedi.



“Kediler bir yere gittiğimde yolumu bekliyor”

Hayvansever Halil Güder’in kedilerle kurduğu bağ mahalle sakinlerinden de büyük takdir görüyor. Kedilerle arasındaki dostluğun her geçen gün güçlendiğini belirten Güder, kedilerin acıktıkları zaman kapısından ayrılmadığını belirterek; “Bir yere gittiğim zaman eve dönüşte motorun sesinden hemen seğirtiyorlar. Motorun sesinden anlıyorlar yanıma geliyorlar, ayağıma dolanıyorlar omzuma çıkıyorlar, kedilerle haşır neşir oluyorum. Belki Cenabı Allah, bunların sayesine bizi yaşatıyor, bunları doyurduğum için. Beni şenlendiriyorlar” ifadelerini kullandı.



Kedileri doyurmadan yemek yemiyor

Günün ilk ışıkları ile itibariyle kedileri beslemeye başladığını belirten Halil Güder; “Sabah erkenden ben yemeği yemeden geliyorlar. Onları doyurmadan duramıyorum. Onları doyuruyorum, ondan sonra kendim yemeği yiyorum” şeklinde konuştu.



“Yapılan eziyetleri görünce ciğerim kopuyor”

Hayvanlara yapılan eziyetlere de değinen Güder; “Dili söylemez ağzı söylemez, Allah’ın yarattığı bu hayvanlara neden eziyet edilir. Verirsen yer vermezsen yemez, bakar. Yapılan eziyetleri görünce ciğerim kopuyor” dedi.

Halil Güder, her bir kediye isim verdiğini ve onları isimleri ile çağırdığını da sözlerine ekledi.

