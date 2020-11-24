Kaymakam Görmüş’ten korona virüs denetimi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş’ün koronavirüs denetimleri devam ediyor
İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları tarafından korona virüs kapsamında alınan tedbirler Sungurlu' da uygulanmaya devam ediyor.
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, koronavirüsün bulaş hızının en aza indirgenmesi ve yaylım hızının azaltılması amacıyla maske, hijyen ve mesafe konularında vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.
İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla alınan kısıtlamaları bizzat yerinde inceleyen Kaymakam Görmüş, vatandaşları korona virüs konusunda uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.