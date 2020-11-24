Osmancık'ta öğretmenler günü kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık'ta öğretmenler günü kutlamaları

İHA

Osmancık'ta öğretmenler günü kutlamaları

Çorum’un Osmancık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü, düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi.
Ömer Derindere Fen Lisesi’nde devam eden kutlamalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenler günü mesajı okundu, akabinde günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci “Kurucu Liderimiz, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul gün olan 24 Kasım 1928, 1981 yılından beri ülkemizde “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutlar, Mesleğe yeni başlayan öğretmen arkadaşlarıma başarılar, Emekli olanlara sağlık, sıhhat ve afiyetler dilerim. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çiçeği burnunda, mesleğinin baharında hain terör örgütü mensuplarınca hayattan koparılan, şehit edilen Aybüke öğretmenimize ve diğer şehit öğretmenlerimize, ebedi aleme irtihal eden öğretmenlerimize Allah’tan gani gani rahmet dilerim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen kutlama programı, adaylığı kaldırılan öğretmenleri yemin töreni, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi, müzik dinletisi ve resim sergisi ile sona erdi.
Pandemi tedbirlerinin uygulandığı proğrama Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı İsmet Turgut Gülsen, İlçe Emniyet Müdür V. Burak Gülcan, Jandarma Komutanı J.Ü.Tğm. Nuri Uyar protokol üyeleri, daire amirleri ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi sürecinde devletin esnafa destek olmalısı gerektiğini belirten ÇESOB Başkanı Gür; "Yeni tedbirler kapsamındaki kısıtlamalarla birlikte esnafımızın artık dayanacak gücü kalmadı. "Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve çalışma saatleri ile çalışma şekilleri sınırlandırılan tüm esnafımıza destek sağlanmalıdır"
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde devletin esnafa destek olmalısı ...
Çorum'da öğretmenler günü kutlamaları
YEREL HABERLER Çorum'da öğretmenler günü kutlamaları
TKDK’dan aldığı destekle kadınlara örnek oldu
YEREL HABERLER TKDK’dan aldığı destekle kadınlara örnek oldu
Kaymakam Görmüş’ten korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Görmüş’ten korona virüs denetimi
Sungurlu’da öğretmenler günü kutlaması
YEREL HABERLER Sungurlu’da öğretmenler günü kutlaması
Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi Köylüler çöplerden kaynaklanan bir yangın çıkması halinde söndürülmesinin çok zor olacağını ifade ediyorlar Bilinçsizce dökülen çöpler yaklaşık 100 bin dönümlük kızılçam ve fundalık ağaçlardan oluşan ormanı tehdit ediyor 3 köye ait içme suyu isale hattı da dökülen çöplerin altında kaldı
YEREL HABERLER Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden ...
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, anıldı
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, anıldı
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Öğretmenlerimiz, irfan ordusunun neferleri olarak gelecek nesillerimizi yetiştirmekte, değerlerimizi yarınlara aktarmaktadır”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum milletvekili Erol ...
65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ...
Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya; “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak”
YEREL HABERLER Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı AK Parti Çorum ...
Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, ormanda kulübede saklanmış
YEREL HABERLER Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, ...
Sahipsiz kedilerin gönüllü bakıcısı 86 yaşındaki hayvansever Halil Güder, hergün onlarca sahipsiz kediyi besliyor 65 yaş aylığı ile hem kedilere hem kendine bakıyor Hayvansever Halil Güder: “Hayvanlara eziyet edildiğini görünce ciğerim kopuyor”
YEREL HABERLER Sahipsiz kedilerin gönüllü bakıcısı 86 yaşındaki ...
Sungurlu'da kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sungurlu'da kaza: 1 yaralı
Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı
YEREL HABERLER Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, ...
Çorum’daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı yakalandı Kayınvalidesi ve eşinin kardeşini öldüren zanlı suçunu itiraf etti Babasının evinde polislere teslim oldu Tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklanarak cezaevinde gönderildi
YEREL HABERLER Çorum’daki tüfekli aile dehşetinin zanlısı ...
Refakatçi misafirhanesinde inşaat çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Refakatçi misafirhanesinde inşaat çalışmaları ...
Korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı toprağa verildi
YEREL HABERLER Korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı ...
Çorum Belediyesi sesli kütüphane oluşturuyor Başkan Aşgın sesli kütüphane için ilk kitabı okudu
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi sesli kütüphane oluşturuyor Başkan ...
Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti
Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X