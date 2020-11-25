Korona virüs anne ve bebeğini ayırdı

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Korona virüse yakalanan hamile kadının 8 aylık bebeği yaklaşık 5 gün önce ameliyatla alınırken, 31 yaşındaki anne virüse karşı hastanede verdiği savaşı kaybederek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan ve 8 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Züleyha Özalt, korona virüs testi pozitif çıkınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavisi süren 8 aylık hamile genç kadın ameliyata alınarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Erken doğan bebek kuvöze alınırken genç kadın üçüncü çocuğuna doyamadan hayatını kaybetti.

Genç kadının cenazesi Osmancık Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken ailesinin tek evladı olduğu öğrenildi.

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