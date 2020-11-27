Eşini 28 yerinden bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini 28 yerinden bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis

DHA

Eşini 28 yerinden bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM'da boşanma aşamasındaki eşi Sakine Beğdillili'yi (29), 28 yerinden bıçaklayarak yaralayan Muzaffer Beğdilili (35), `eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan yargılandığı davada, 15 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık son savunmasında, "Çok pişmanlık duyuyorum" dedi.
Olay, geçen yıl 23 Şubat'ta, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine Beğdillili, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer Beğdillili ile sokak ortasına karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Muzaffer Beğdillili, Sakine Beğdillili'yi 28 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan koca ise tutuklandı.
`ÇOK PİŞMANLIK DUYUYORUM´
Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde `eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan açılan davanın bugün karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Muzaffer Beğdillili'nin katıldığı duruşmada, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.
Duruşmada son savunması sorulan sanık, "Çok pişmanlık duyuyorum. 20 gün sonra kızımın doğum günü var. Aylardır sesini duymadım. Onun yanında olmak istiyorum" dedi.
Sanık avukatı ise olayda öldürme kastı bulunmadığını, müvekkilinin eşini kolu ile bacağından yaraladığını söyledi. Yaralanan kadının uygunsuz bir ilişki içinde olduğunun ortaya çıktığını iddia eden avukat, "İlişkisi normal arkadaşlık boyutunda değildir. Olaydan sonra birkaç kez cezaevine gitmiştir, müvekkilime cezaevinde yatmasını istemediğini beyan etmiştir. Tanık beyanında da 'İsteseydi öldürebilirdi, sadece canını yakmak istedi' demiştir. 3-4 gün sonra taburcu olması da öldürme kastı olmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.
Sakine Beğdillili'nin avukatı ise sanığın müvekkilini defalarca ölümle tehdit ettiğini, olayda da öldürmek için defalarca bıçakladığını anlatarak, ceza verilmesini istedi.
Mahkeme, tutuklu sanığı `eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 15 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-11-27 12:32:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı
YEREL HABERLER Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm ...
Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı
YEREL HABERLER Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye ...
Bir hayal ile yola çıkıldı, tarihi yapılar yeniden ayağa kalkmaya başladı Çorum Belediyesi, Kültür yolu projesini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor Proje kapsamında kentte İkiz Konaklar olarak bilinen tarihi konakları restore edecek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Çorum Belediyesi olarak kültürel varlıklarımıza sahip çıkıyor, tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyoruz”
YEREL HABERLER Bir hayal ile yola çıkıldı, tarihi yapılar yeniden ...
30 küçükbaş hayvan 'drone' yardımıyla bulundu
YEREL HABERLER 30 küçükbaş hayvan 'drone' yardımıyla bulundu
Narkotimlerden zehir tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Narkotimlerden zehir tacirlerine operasyon
Kaymakam Akpay OGC’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Akpay OGC’yi ziyaret etti
Başkan Aşgın, işadamlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, işadamlarıyla bir araya geldi
Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı
YEREL HABERLER Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' ...
Su kuyusuna düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
Akıncı Üssü davasını değerlendiren AK Partili Kavuncu: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: “Nesiller değişse de asırlar geçse de unutturmayacağımız hain kalkışmayı yaşatan bu alçaklara da hak ettikleri ceza verilmiş oldu” “Bundan sonra kimse bu topraklarda darbeyi telaffuz dahi edemeyecektir”
YEREL HABERLER Akıncı Üssü davasını değerlendiren AK Partili ...
Sungurlu’da kadına yönelik şiddet konulu toplantı
YEREL HABERLER Sungurlu’da kadına yönelik şiddet konulu toplantı
Sungurlu HEM'de sedef kakma eğitmeni yetiştirilecek
YEREL HABERLER Sungurlu HEM'de sedef kakma eğitmeni yetiştirilecek
İskilip'te 'Kadına şiddet' konulu toplantı
YEREL HABERLER İskilip'te 'Kadına şiddet' konulu toplantı
Ülkü ocaklarından Alparslan Türkeş hatıra ormanı
YEREL HABERLER Ülkü ocaklarından Alparslan Türkeş hatıra ormanı
Karanatin'da olması gereken şahıs kontrol noktasında yakalandı
YEREL HABERLER Karanatin'da olması gereken şahıs kontrol noktasında ...
Jandarma'dan trafik denetimi Kontrollerde 8 bin 863 şahıs ve sürücü sorgulandı, 5 bin 302 araç kontrol edildi
YEREL HABERLER Jandarma'dan trafik denetimi Kontrollerde 8 bin 863 ...
Onkoloji tanı ve tedavi merkezinin ihalesi gerçekleştirildi Milletvekili Ceylan, Onkoloji Merkezinin içerisinde bulunacak tıbbi cihazların bakanlık tarafından temin edildiğini kaydetti
YEREL HABERLER Onkoloji tanı ve tedavi merkezinin ihalesi ...
Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek 12 bin metrekarelik inşaat alanında sahip olacak bedesten'de 25 dükkan yer alacak
YEREL HABERLER Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek 12 ...
Çorum´da kadınlara `KADES´ tanıtıldı
YEREL HABERLER Çorum´da kadınlara `KADES´ tanıtıldı
Çorum Belediyesinin destek verdiği projeye Avrupa’dan ödül 'Durakta Matematik' projesi ödül getirdi
YEREL HABERLER Çorum Belediyesinin destek verdiği projeye Avrupa’dan ...
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Korona virüs anne ve bebeğini ayırdı
YEREL HABERLER Korona virüs anne ve bebeğini ayırdı
Çorum'da 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum'da 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X