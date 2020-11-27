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Çorum´da koronavirüs vakaları arttı, denetimler sıklaştı

DHA

Çorum´da koronavirüs vakaları arttı, denetimler sıklaştı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM´da artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirler sıkılaştırılırken, kentte en işlek caddelerde denetimler de sürüyor. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktaları oluşturularak, araç ve yayalar üzerine uygulama yapıyor. Kent merkezinde HES kodu başta olmak üzere sürücülerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor.
Maske takmayanlara 900 TL, idari para cezası kesilirken, karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Öte yandan çok sayıda kişi ise, Çorum´da koranavirüsün hızla arttığını maske mesafe ve hijyen kuralına uyulması gerektiğini belirti. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlaması değil, sokağa çıkma yasağının gelmesini istedi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-11-27 15:28:39

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