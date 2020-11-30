Ceylan’dan eski Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan: “2021 yılı sonu da hastanemiz hizmete açılacak”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, eski Devlet Hastanesi ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, 2021 yılı sonunda hizmete açılacağını açıkladı.

Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği’ni ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, burada gazetecilerin eski Devlet Hastanesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Devlet Hastanesi ile ilgili muhalefetteki siyasi partilerimizin yapmış olduğu çalışmayı saygıyla karşıladığını dile getiren Ceylan, demokratik bir ülkede yaşadığımızı ifade ederek, bununla ilgili yorum yapmak istemediğini ve saygıyla karşıladığını kaydetti.

Devlet Hastanesi ile ilgili 2020 yılında başlatmış oldukları bir çalışma olduğunu dile getiren Ceylan, “Daha önce hastanenin depreme dayanıklılık şartlarını yerine getirmediğini kamuoyu ile paylaştık. Devlet Hastanesi ile ilgili süreci biz 2020 yılı içerisinde başlattık. Herkesin takdiri 2020 yılının dünyayı saran bir korona virüs salgınıyla karşı karşıya geldik. Mart ayında da ülkemizde ilk vaka görüldü. Ondan sonra dünya genelinde 4 aylık bir kısıtlama süreci yaşandı. Temmuz ayında hastanemizle ile ilgili il başkanımızla beraber girimlerimiz sonucunda yeniden süreç başladı. İnceleme için gelecek ekipte bulunan bazı mühendis ve mimarlar korona virüse yakalandı. Geçen hafta içerisinde değerlendirme yapmak için bir heyet geldi. Önümüzdeki günlerde bir heyet daha gelerek hastanemizde incelemede bulunacak” dedi.

2021 yılında hastanenin yeniden hizmete açılması için çalışmaların başlayacağını yıl sonunda da hizmete gireceğini anlatan Ceylan, “Şehrimize 650 yataklı bir hastane kazandırdık. Salgın nedeniyle hastanemizin kapasitesi 850’ye çıkarıldı. Çorum’a nasıl hizmet edeceğimizi neyi yapacağımızı çok iyi siliyoruz. 18 yıllık süreçte de bunu ispatladık. İl başkanlarımız bizimle irtibata geçseydi biz onlara gereken bilgiyi verirdik. Mevcut hastanenin kapısını açarak içeri girme şansımız yok. C bloğu güçlendirmemiz gerekiyor. İzmir’de yaşanan depremi gördük. Burada Çorumlu 4 yavrumuz şehit oldu. Hastane A ve B blokları ise 1960’lı, 1970’li yıllarda yapılmış ve depreme dayanaklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Ameliyathaneler ve poliklinikler o binan altında olduğunu da hatırlatmak isterim. Yanına biz 8 bin metkeraden az olmamak üzere ameliyathaneler ve diğer birimlerin olacağı aynı zamanda poliklinik hizmeti verilecek hastaneye ihtiyaç var. Yanına yeni bir bina yapılacak" ifadelerini kullandı.



'Artan vakalarla ilgili değerlendirme'

Korona virüs vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Ceylan, “Aşıyla beraber inşallah bu süreci de toparlamaya çalışacağız. Önlem olarak Alaca, Osmancık, Sungurlu ilçe hastanelerini devreye soktuk. Yoğunluk olmadığı sürece hasta sevki yapmadık. İle hastanelerimizde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz kadar donanımlı hastaneler. İlçelerde vatandaşlarımız tedavi süreçlerini sürdürüyor. Hiçbir vatandaşımız endişe duymasın. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde sadece korona virüs değil normal sağlık hizmetlerimiz de veriliyor.Dün itibariyle bir blok daha korona virüs servisine dönüştürüldü. Bundan sonra ilçelere hasta göndermeyiz diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız pandemi kurallarına uygun hareket etmeli. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bizde hükümet olarak gerekli önlemleri aldığımızda dünya ile beraber ülkemizde bu salgından kurtulacak” diye konuştu.

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