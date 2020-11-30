Çorum'da 'kaçak içki' operasyonu: Bin 863 litre ele geçirildi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda bin 863 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezindeki belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, araçta ve bağ evinde bin 863 litre kaçak içki, 1 adet alkol yoğunluk ölçer 31 adet viski aroma kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.