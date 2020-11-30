Çorum Belediyesi atıkları ekonomiye kazandıracak Çorum'da 1. sınıf atık getirme merkezi hizmete girdi

Çorum Belediyesi, atıkları ekonomiye kazandırıyor. Belediye, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına 1. Sınıf Atık getirme merkezi kurdu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, merkezle ilgili tüm çalışmaları tamamladıklarını ve tesisin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Tesisin geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasını sağlayacağını vurgulayan Başkan Aşgın, “Nitelikli atıkların geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılabileceği yerleri düzenledik. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde evsel nitelikli 13 farklı atık toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak. Kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine kabul edilecek.” dedi.

Getirilen atıkların toplanarak anlaşmalı lisanslı firmalara ulaştırılacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu çalışmamızla birlikte organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Tesisimizin amacı doğrultusunda ofis mobilyalarımızın tamamı belediyemizdeki geri dönüşüm malzemelerinden üretilmiştir.” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, sıfır atık hakkında vatandaşları bilgilendirmek için 333 11 99 numaralı “ALO ATIK” hattı oluşturduklarını sözlerine ekledi.

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