Jandarma traktör kazalarına dikkat çekti

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada son 3 yılda traktörlerin karıştığı 117 trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 171 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan inceleme de kazaya karışan sürücülerin genellikle genç tecrübesiz veya refleksleri azalmış yaşı ilerlemiş sürücüler olduğu, ölümlerin ise kaza sonrası “Kabin ve Robs Demiri” olmayan traktörlerin devrilmesi sonucu traktör altında kalınmasından kaynaklandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklama da traktör kazalarının önüne geçilmesi için sürücülerden şunların yapılması istedi;

“Traktör kazalarının büyük çoğunluğunun arazideki iş bitimi sonrasında fren pedal mandalının açık bırakılmasından kaynaklandığının unutulmaması, gece görünürlüğü artırmak için römorkların arka kısmına, sağ ve sol tarafına reflektör takılması, yıpranmış olanların değiştirilmesi, traktörlerin arazide çalışmaları nedeniyle ışık donanımının sık sık arızalandığı bu yüzden ışık donanımlarının devamlı kontrol edilmesi ve çalışır halde tutulması, traktörlerin karayoluna çıktığında kullanma zorunluluğu olan döner tepe lambasının mutlaka açık vaziyette bulundurulması, traktörler yolcu taşımak için imal edilmemiştir, traktörlerin üzerine kesinlikle yolcu alınmaması, kabin ve robs demirinin kaza sonrası ölümleri büyük oranda engellediğini göz önüne alınarak mevzuata uygun kabin ve robs demiri kullanılması önem arz etmektedir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.