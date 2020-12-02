Ticaret Borsası yeni yılda hizmet ücretlerine zam yapmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticaret Borsası yeni yılda hizmet ücretlerine zam yapmadı

İHA

Ticaret Borsası yeni yılda hizmet ücretlerine zam yapmadı

Çorum Ticaret Borsası tarafından verilen hizmetlere yeni yılda zam yapılmayacağı bildirildi.
Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri Başkan Naki Özkubat başkanlığında toplandı. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklama da, “Borsamız Yönetim Kurulu tavsiye kararı ile üyelerimize 2021 yılında kayıt ücreti, üye aidatları, laboratuvar hizmet ücreti, kantar tartım ücreti gibi verilen hizmetlerden alınan ücretlerde herhangi bir artış yapılmamıştır. Üyelerimizin bilgelerine sunar, hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüs terminalinde 'HES kodu' uygulaması
YEREL HABERLER Otobüs terminalinde 'HES kodu' uygulaması
Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini ...
Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye kazandırıldı
YEREL HABERLER Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye ...
Aybüke öğretmenin ismi park'ta yaşatılacak
YEREL HABERLER Aybüke öğretmenin ismi park'ta yaşatılacak
Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Sağlık Bakanı Koca’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Sağlık Bakanı Koca’yı ...
Pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar
Jandarma traktör kazalarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Jandarma traktör kazalarına dikkat çekti
Sokağa çıkma kısıtlamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasından kaçtılar uyuşturucuyla ...
108 kiloluk yayın balığı, kilosu 50 liradan satışta
YEREL HABERLER 108 kiloluk yayın balığı, kilosu 50 liradan satışta
Çorum'da tarihi sokak çeşmelerini restore edilecek
YEREL HABERLER Çorum'da tarihi sokak çeşmelerini restore edilecek
Çorum Belediyesi atıkları ekonomiye kazandıracak Çorum'da 1. sınıf atık getirme merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi atıkları ekonomiye ...
Pazarda alıveriş yapan şüphelinin üzerinden bin 600 lira sahte banknot çıktı
YEREL HABERLER Pazarda alıveriş yapan şüphelinin üzerinden bin 600 ...
Çorum'da 'kaçak içki' operasyonu: Bin 863 litre ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum'da 'kaçak içki' operasyonu: Bin 863 litre ele ...
Ceylan’dan eski Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan: “2021 yılı sonu da hastanemiz hizmete açılacak”
YEREL HABERLER Ceylan’dan eski Devlet Hastanesi ile ilgili ...
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı TMO-TOBB ve Çorum Ticaret Borsası’nın ortağı olduğu şirket tarafından hayata geçirilen 30 bin tonluk depo projesi tamamlandı Lisansı depoculuk faaliyeti istihdama da katkıda bulunacak
YEREL HABERLER Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X