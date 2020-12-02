ÇESOB Başkanı Gür'den Aşgın'a asfalt teşekkürü

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Birlik binalarının bulunduğu bölgede asfalt çalışması başlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Belediye Başkan Aşgın’ın esnaf dostu olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Gür, pandemi sürecinde devlet tarafından işyerleri kapanan ve kısıtlanan esnafa verdiği maddi destek için de Çorumlu esnaf ve sanatkarlar adına ayrıca teşekkür etti.

Esnaf ve sanatkarların pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğini dile getiren Recep Gür, belediyenin aldığı destek kararının esnaf ve sanatkar kesiminde memnuniyetle karşılandığını kaydederek, “Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak esnaf dostu bir Belediye Başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Kendisi ve ekibine görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Gür, bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarına olan inancının da tam olduğunu sözlerine ekledi.

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