Jandarma’dan silah operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce ruhsatsız silah ticareti yapan şahısların tespiti, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Mecitözü ilçesine bağlı bir köydeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız, 2 adet kurusıkı olmak üzere toplam 3 adet tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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