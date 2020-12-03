Osmancık Devlet Hastanesi’nde 2 uzman doktor atandı

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Osmancık Devlet Hastanesi’ne atanan Enfeksiyon Hastalıkları ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı göreve başladı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Merve Kurt, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu ve Uzmanlık Eğitimini İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gizem Başbay ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu ve Uzmanlık Eğitimini Zekai Tahir Burak Ankara Şehir Hastanesinde tamamladı.

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