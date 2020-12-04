Yenilen nikah sarayında ilk nikahı başkan Aşgın kıydı

Çorum Belediyesi tarafından nikah sarayında başlattılan tadilat çalışmalarını tamamladı. Yenilenen nikah salonunda ilk nikahı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. Gelin ve damadın sürpriz nikahında şahitler de Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel oldu.

Çorum Belediyesi, Yunus Emre Parkı'nda bulunan nikah sarayının tadilatını tamamlayarak yeniden Çorum halkının hizmetine sundu. Geçtiğimiz aylarda başlayan tadilat çalışması nedeniyle nikahlar geçici olarak Şehitler Parkında oluşturulan evlendirme dairesinde kıyılıyordu. Yenilenen Nikah Sarayı yeniden en mutlu anlara şahitlik yapmaya başladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tadilatı tamamlanan nikah sarayında incelemelerde bulunduğu sırada evlenmek için gelen genç çiftin mutluluğuna da ortak oldu. Deniz Ürün ve Mahmut Kutsal Akçin çiftine sürpriz yapan Başkan Aşgın, yenilenen salonda nikahı kendisi kıydı. Genç çiftin nikah şahitliklerini ise Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel yaptı.

Yenilenen nikah salonunun Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak ilk nikahı kıyan Başkan Aşgın genç çifte ve ailelerine bir ömür boyu mutluluk diledi. Aşgın nikah sonrası da evlilik cüzdanı ile birlikte genç çifte çeşitli hediyeler verdi.

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