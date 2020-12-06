Sungurlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çorum'un Sungurlu Belediyesi, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Sungurlu Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kentin dört bir tarafında belirlenen noktalara yem bırakılarak bu süreçte yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Bu süre içinde can dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Sadece bu süreçte değil her zaman kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmayalım" dedi.

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