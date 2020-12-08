Çorum'da ilginç kaza, ağaçlara çarparak durabildi Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi

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Çorum'da seyir esnasında bir anda kontrolden çıkan otomobil kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrildi.

Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Çorum'da kameralara yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan otomobil bir anda kontrolden çıktı. Anlık manevra ile yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma çıkan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken otomobil de güçlükle durdu.

Kaza anında kaldırımda herhangi bir yayanın olmaması olası bir facianın önüne geçti.

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