Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da otomobilin kamyonun altına girdiği trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, SungurluAlaca karayolu Eskiyapar Köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu’da inşaat boyacılığı işiyle uğraşan Tuncay Öztemel yönetimindeki 06 DU 1640 yönetimindeki Renault Clio marka otomobil, karşı yönden gelen Sadık S. (28) yönetimindeki 60 BA 328 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonunu altında kalan otomobil sürücü Tuncay Öztemel aracında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralı Hüseyin Tunç’u uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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