2. Lig: Çorum FK: 5 - Şanlıurfaspor: 1

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’u 51 mağlup etti.



Stat: Çorum Şehir Stadyumu

Hakemler: Yiğit Peşin xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Salih Burak Demirel xx

Çorum FK: Hasan Hüseyin xx, Mehmet Seyfettin xx (Mete dk. 90+2 ?), Salih Zafer xx, Onur xx (Muhammed Çoban dk. 70 xx), Umut xxx, Cengiz xx (Kerem dk. 87 ?), Yılmaz Can xx (Kerem dk. 58 x), Mikail xx, Nafican xx, Ertuğrul xx, Sinan xxx

Şanlıurfaspor: Fatih x, Göksu x (İsmail Cem dk. 71 x), Sefa x (Muhammet Mahmut dk. 55 x), Galip x, Mustafa x Erkan x (Serkan dk. 46 x), Gökdeniz x, Muhammed x (Mustafa Şen dk. 46 x), Yunus Emre x (Süleymandk dk. 71 x), Enes x, Volkan x

Goller: Sinan (dk. 12, 58 ve 63), Umut (dk. 44), Enes (dk. 49 k.k.) (Çorum FK), Mustafa Şen (dk. 48) (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: Onur (Çorum FK), Mustafa, Gökdeniz, Galip (Şanlıurfaspor)

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