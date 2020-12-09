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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteciler cemiyeti'nden Mehmet Çelik'e teşekkür plaketi

İHA

Gazeteciler cemiyeti'nden Mehmet Çelik'e teşekkür plaketi

Bir süre önce emekli olan İl Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik’e Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından teşekkür plaketi verildi.
45 yıllık memuriyet hayatının 30 yılını Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak tamamlayan Mehmet Çelik’in görev yaptığı süreçte Çorum basınına her zaman destek olduğunu hatırlatan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, “Gazeteciler Cemiyet olarak emekli olan Mehmet Çelik’e tüm üyelerin katılımı ile farklı bir organizasyon hazırlamak istedik ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu mümkün olmadı. Bu nedenle bugün yaptığımız yönetim kurulu toplantısı sonrasında Çorum basınına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi vermeyi etmeyi uygun bulduk. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat geçirmesini temenni ediyorum” dedi.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulunun taktir ettiği plaketin kendisini onurlandırdığını ifade eden Mehmet Çelik’de, “Uzun yıllar Çorum’da görev yapan gazeteciler ile bir anlamda birlikte mesai yaptık. Kentteki gazetecilerle iyi ilişki içinde olmaya gayret gösterdim. Yaşadığımız ve şahit olduğumuz olaylarda birlikte birlikte sevinip birlikte üzüldük. Zaman zamanda kamu menfaati ve kentimiz saygınlığını korumak adına ters düştüğümüz anlar oldu ancak yine de bu uzun süreçte hiçbir basın mensubu ile küskünlük yada husumetimiz olmadı. Kesintisiz 30 yıl boyunca görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Türkiye'de en uzun süre il basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü yapan kişilerden biriyim. Kurucu müdür olarak başladığım kurumdan emekli olmak nasip oldu. Birlikte görev yaptığım gazeteci arkadaşlarımızla uyum içinde çalışmaya gayret ettim.” şeklinde konuştu.
Çorum Gazeteciler Cemiyetinin üyesi ve sürekli basın kartı sahibi olduğunu hatırlatan Mehmet Çelik, “Hayatımın geri kalan bölümünde de cemiyet ve gazeteciler ile olan birlikteliğimiz devam edecektir. Eskiden olduğu gibi toplantı ve etkinliklerde yine beraber olmaya devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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