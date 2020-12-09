Başkan Aşğın sokağın hayvanlarına sahip çıktı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye çalışmalarını incelediği esnada bir parkta gördüğü kartondan yapılmış kedi evinin yerine daha şık ve konforlu bir kedi evi ile değiştirilmesi talimatını verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından parka monte edilen yeni kedi evi, bundan böyle o bölgedeki sokak kedileri için sıcak bir yuva olacak.

Sokak kedileri için yeşil alana konulan karton kutunun insanlarımızın hayvanlara bakışını açısını, merhametini gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bizim kültürümüzde, inancımızda sokak hayvanı yok, sokağın hayvanı var. Kedilerin kış aylarında içerisinde barınması için parka konulmuş olan karton kutu da tam olarak bunu gösteriyor. Bir karton kutu ne kadar koruyucu veya dayanıklı olur diyebilirsiniz ama mesele buradaki niyet. Mahalle sakinlerimizin ellerinden bu kadar gelmiş ve bunu yapmış. Biz de o karton kutuyu daha güzel, daha kullanışlı bir kedi eviyle değiştirdik. Sokağın hayvanlarına sahip çıktıkları için mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sokak hayvanlarına karşı hassasiyeti nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, “Belediye Başkanımızın talimatından kısa süre bir süre sonra ekipler modern kedi evini getirdiler. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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