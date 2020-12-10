Hazine arazisi Osmancık belediyesi'ne tahsis edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazine arazisi Osmancık belediyesi'ne tahsis edildi

İHA

Çorum'un Osmancık İlçesi Çiftlikler Mahallesi'nde bulunan hazine arazisi belediyenin kullanımına tahsis edildi.

Hazine arazisi Osmancık belediyesi'ne tahsis edildi

Çorum’un Osmancık İlçesi Çiftlikler Mahallesi’nde bulunan hazine arazisi belediyenin kullanımına tahsis edildi.
Seçim sürecinde Osmancıklılara sözünü verdiği her projeyi sıraya koyan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, projeler için gerekli girişimleri yapmak üzere bürokratik girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çiftlikler Mahallesi’nde 1195 ada 2 parselde mülkiyeti Hazineye kayıtlı 30 bin 847 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediye Başkanlığı adına tahsisi yapıldı.
Daha öncede at yarışları mevkii olarak adlandırılan toplamda 121 dönüm alanının meradan çıkarıldığı, meradan çıkarılan alana belediyenin yatırım yapacağı bildirilmişti.
Alanın at yarışları, güreş ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirten Osmancık Belediye Başkan Ahmet Gelgör, alana amfi tiyatrolardaki izleyici tribünlerine benzer bir projenin hayata geçirlmesinin düşünüldüğünü belirtmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da bir evde ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum'da bir evde ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ele ...
Kılıçcıoğlu stadı millet bahçesi olacak Milletvekili Ceylan, "kültür merkezinin de yeralacağı millet bahçesi Mart 2021’de ihale edilecek"
YEREL HABERLER Kılıçcıoğlu stadı millet bahçesi olacak Milletvekili ...
Çorum’daki trafik kazası
YEREL HABERLER Çorum’daki trafik kazası
Çorum’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza
YEREL HABERLER Çorum’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 ...
İskilip Belediyesi ilçedeki bin aileye kömür yardımı yapacak İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük; “İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacağız”
YEREL HABERLER İskilip Belediyesi ilçedeki bin aileye kömür yardımı ...
Sosyal mesafesiz kuyruk pes dedirtti
YEREL HABERLER Sosyal mesafesiz kuyruk pes dedirtti
Çorum Kalesi surlarında orijinal yeni burçlar ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Çorum Kalesi surlarında orijinal yeni burçlar ortaya ...
Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına jest
YEREL HABERLER Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına jest
Osmancık'ta kaldırım işgaline belediyeden müdahale
YEREL HABERLER Osmancık'ta kaldırım işgaline belediyeden müdahale
Başkan Aşğın sokağın hayvanlarına sahip çıktı
YEREL HABERLER Başkan Aşğın sokağın hayvanlarına sahip çıktı
Gazeteciler cemiyeti'nden Mehmet Çelik'e teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Gazeteciler cemiyeti'nden Mehmet Çelik'e teşekkür ...
Osmancık’ta nehre düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Osmancık’ta nehre düşen köpek kurtarıldı
2. Lig: Çorum FK: 5 - Şanlıurfaspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Çorum FK: 5 - Şanlıurfaspor: 1
Bayat'ta yapımı devam eden millet bahçesi'ne 500 Bin lira ödenek
YEREL HABERLER Bayat'ta yapımı devam eden millet bahçesi'ne 500 Bin ...
Çorum'da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme kavuşuyor AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu müjdeyi verdi “Bayat merkez ve 28 köyümüzün 100 yıllık su problemi çözülüyor”
YEREL HABERLER Çorum'da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme ...
Bayat'a yapımı devam eden millet bahçesi'ne 500 Bin lira ödenek
YEREL HABERLER Bayat'a yapımı devam eden millet bahçesi'ne 500 Bin ...
Çorum'da "En iyi narkotik polisi anne" projesi Narkotimler vatandaşları uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirdi Tanıtıma katılan narkotik köpeği Zeus vatandaşların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Çorum'da "En iyi narkotik polisi anne" ...
Sungurlu'da çiftçi'ye 2.5 ton fiği dağıtıldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da çiftçi'ye 2.5 ton fiği dağıtıldı
Çorum Belediyesi’nden şehiriçi trafiğini rahatlatacak adım
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi’nden şehiriçi trafiğini rahatlatacak ...
Osmancık'a orman işletme müdürlüğü kurulacak
YEREL HABERLER Osmancık'a orman işletme müdürlüğü kurulacak
Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 ...
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'da ilginç kaza, ağaçlara çarparak durabildi Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi
YEREL HABERLER Çorum'da ilginç kaza, ağaçlara çarparak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X