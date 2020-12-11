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Çorum’un 150 günlük su rezervinin kaldığını açıklayan başkan uyardı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Maalesef su rezervlerimiz çokta yeterli değil suyu israf etmeyelim” “Çorum, Türkiye’nin en kurak 5 ilinden birisi” “Halkımıza susuzluk yaşatmamak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz”

İHA

Çorum’un 150 günlük su rezervinin kaldığını açıklayan başkan uyardı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Maalesef su rezervlerimiz çokta yeterli değil suyu israf etmeyelim” “Çorum, Türkiye’nin en kurak 5 ilinden birisi” “Halkımıza susuzluk yaşatmamak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz”

Çorum'da bu yıl yağışların yetersiz olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yer altı ve yerüstü su kaynaklarını olumsuz yönde etkilerken barajlardaki su miktarı da kritik seviyeye düştü.
Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan etkilenen illerin başında gelen Çorum'da 5 aylık içme suyu rezervi kaldı. Son yılların en kurak yılını geçiren kentte barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşlardan tasarruflu olmaları çağrısında bulunarak su israfı yapmamalarını istedi. Geçen günlerde yapılan bir açıklamaya göre, Çorum'un Türkiye’nin en kurak 5 ilinden birisi olduğunu açıklayan Başkan Halil İbrahim Aşgın, "Bu anlamda su çok önemli bir hal aldı. Çorum Belediyesi olarak şehrin içme suyu ihtiyacını Yenihayat ve Hatap barajlarımızdan karşılıyoruz. Kuraklık nedeniyle her iki barajımızdaki su rezervimiz 5 milyon metreküpe kadar inmiş durumda. Bu ne demek? Kuraklık bu şekilde devam ederse 56 aylık bir suyumuzun olduğunu, ondan sonra ise tehlike çanlarının şehrimiz için çalacağı anlamına geliyor. Yenihayat ve Hatap barajının dışında Çomar Barajımız var. Çomar Barajı, sürekli su kullandığımız bir barajımız değil. Ancak 3 milyon metreküplük bir su hacmimiz orada da var. Şu an itibariyle 9 farklı kuyumuz ile Çomar Barajı’nı da devreye almak suretiyle şehrimize düzenli bir şekilde hiçbir kesinti olmadan suyu temin ediyoruz" dedi.

“Koçhisar, şehrimizin su temini bakımından geleceğimizin de teminatı olan bir proje”
Koçhisar Barajı isale hattı projesini önemsediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Koçhisar, şehrimizin su temini bakımından geleceğinin de teminatı olan bir proje. 53 kilometreden şehrimize su getirmek için DSİ ile beraber çok güzel bir projeyi hayata geçirmek için gecegündüz demeden çalışıyoruz. Hiçbir ödenek problemi yok. Proje yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak. Burası için daha önce 1 milyon liralık ödenek ayrılırken Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin desteği ile ödenekle ilgili bütün sorunlar çözüldü. 53 kilometrelik isale hattımızın 40 kilometrelik kısmı tamamlanmış oldu. Proje hızlı bir şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"Çorumluları susuz bırakmayacağız"
Vatandaşları susuz bırakmayacaklarının altını çizen Aşgın, "Su rezervleri azaldığı için yeni arayışlara girdik. Mevcutta aktif olarak kullandığımız 9 tane kuyumuz var. Bu 9 kuyumuza ilave olarak Tarhankozlusu köyünde 6 kuyu daha açmak suretiyle kuyu sayımızı 15’e yükselttik. Önümüzdeki süreçte yağışlar bu şekilde devam ettiği sürece 6 kuyumuzu daha devreye alacağız. Bununla ilgili ihaleleri yaptık. Tarhankozlusu köyünden gelen suyu Yenihayattan, Hatap barajına geçen isale hattı ile buluşturuyoruz. Tarhankozlusu’ndaki suyu da devreye alarak hemşehrilerimizi susuz bırakmayacağız. Gerek kuyulardan, gerek barajlardaki sularımızı en etkin en verimli kullanılabilmesi, Çorum halkının susuzluk çekmemesi için gecegündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"Sular israf edilmesin"
Su israfından kaçınılması çağrısında bulunan Aşgın, şunları kaydetti:
"Hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim bu mücadelemize destek olsunlar. Su israfı çok önemli. Suyu israf etmesinler. Maalesef su rezervlerimiz çok da yeterli değil. Çorum Belediyesi olarak bağlı kuruluşlarımızla beraber, DSİ ile beraber 270 bin nüfüslu şehrimizde susuzluk yaşatmamak için geceligündüzlü samimi bir gayret var. Aynı samimiyeti hemşehrilerimizden de bekliyoruz. Bu anlamda suyun tasarruflu kullanılması, israf edilmemesi çok önemli. En basitinden vatandaşlarımız ellerini yıkarken bu tasarrufunu ve bu zorlukları göz önünde bulundurarak suyu israf etmezler ise çok memnun olacağız"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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