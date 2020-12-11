Çorum´da 327 kilo uyuşturucu imha edildi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen çeşitli türlerde 327 kilo uyuşturucu madde, yakılarak imha edildi.

Kentte polis ve jandarma ekipleri tarafından, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen 327 kilo esrar, Hint keneviri ve uyuşturucu haplar, ÇorumSamsun karayolu üzerinde bulunan atış poligonunda yakılarak, imha edildi.

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, güvenlik güçlerinin çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Yakma çalışmasında bir yandan da gençlerimize insanlarımıza mesaj vermek istedik. Biz insanlarımızı, gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak istiyoruz, uzak dursunlar. Kendi sağlıklarını, kendi paralarını burada yandığı gibi yakmasınlar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-12-11 16:11:48



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