Çorum’da ele geçirilen 321 kilo uyuşturucu madde imha edildi Vali Yardımcısı Recep Yüksel: “İnsanlarımız, gençlerimiz özellikle uyuşturucudan uzak dursunlar. Kendi sağlıklarını, kendi paralarını, kendi toplum çevrelerini, ailelerini ve yakınlarını uyuşturucuların burada yandığı gibi yakmasınlar”

Çorum’da polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 321 kilo uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen çeşitli türdeki uyuşturucu maddelerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından imha edilmesine karar verildi. Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Adliye’den bir görevlinin katılımıyla uyuşturucu maddeler, Bölge Trafik Müdürlüğü arkasındaki ormanlık alanda imha edildi.

Uyuşturucu maddelerin imha işleminin ardından bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, çağrıda bulunarak, “İnsanlarımız, gençlerimiz özellikle uyuşturucudan uzak dursunlar. Kendi sağlıklarını, kendi paralarını, kendi toplum çevrelerini, ailelerini ve yakınlarını uyuşturucuların burada yandığı gibi yakmasınlar” dedi.

Uyuşturucu madde üreten, dağıtan, pazarlayan ve tüketenlerin yasalar çerçevesinde suçlu olduğunu hatırlatan Vali Yardımcısı Yüksel, “Diğer taraftan da tüketim alışkanlığı olanlar uyuşturucu maddeler burada nasıl yanıyorsa kendi hayatlarını, kendi sağlıklarını, kendi paralarını yakmasınlar. Polisimiz ve jandarmamız ile birlikte hakimlerimiz, savcılarımız gereğini yapıyor. Bizde toplum olarak gereğini yapıp uyuşturucu ile mücadele de sonuna kadar gideceğiz” dedi.

Son yıllarda ülkemizin çeşitli odaklar tarafından bir yandan transit ülke bir yandan da tüketim alışkanlığının abartıldığı, yükseltildiği bir ülke olarak adlandırılmaya, konumlandırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Yüksel, “Devlet olarak uygulamalarımızla, politikalarımızla, kurallarımızla, güvenlik güçlerimizle insanlarımızı uyuşturucudan uzak tutmaya çalışıyoruz. Tüm kurumlarımızla sonuna kadar bunun karşısında olmaya devam ediyoruz. İnsanlarımız, gençlerimiz özellikle bunlardan uzak dursun. Kendi sağlıklarına, kendi paralarına, kendi toplum çevrelerine aileleri ve yakınlarını burada yandığı gibi yakmasınlar. İşlemleri tamamlanan 327 kilo uyuşturucu madde bugün imha edildi” ifadelerini kullandı.

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