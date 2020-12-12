Çorum´da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Osmancık ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangında, 1 eşek telef oldu.

İlçeye bağlı Başpınar köyünde gece saatlerinde İsmail Gözüdoğru´ya (85) ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki ahıra sıçrarken, köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, eve sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ahırda bağlı olan eşek telef oldu.

Ahır ve samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY

2020-12-12 14:20:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.