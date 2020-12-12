Çorum´da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Osmancık ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangında, 1 eşek telef oldu.
İlçeye bağlı Başpınar köyünde gece saatlerinde İsmail Gözüdoğru´ya (85) ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki ahıra sıçrarken, köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, eve sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ahırda bağlı olan eşek telef oldu.
Ahır ve samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY
2020-12-12 14:20:31
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