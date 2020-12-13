Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olmadan trafiğe çıkan ve polise yakalanan sürücüye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Belgeyi yanlışlıkla yırttığını söyleyen ve sakinliği ile dikkat çeken sürücü, ceza karşısında gülümsedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Çorum'un cadde ve sokakları, boş kaldı. Güvenlik güçleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sıklaştırdı. Trafikteki araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığına bakıldı. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.

Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı´nda gerçekleştirilen denetimlerde polisin durdurduğu otomobilin sürücüsünün izin belgesi olmadan dışarıya çıktığı tespit edildi. Polis memuru, sürücüye 3 bin 150 lira ceza uyguladı. Sakin tavır sergileyip, izin belgesinin olduğunu ve yanlışlıkla yırttığını söyleyen sürücünün, ceza karşısında gülümsemesi dikkat çekti. Polis ise "Keşke yırtmasaydın. Biz de sana bu cezayı yazmamış olurduk" dedi. Ekiplere kolaylıklar dileyen sürücü, ceza tutanağını gülümseyerek imzaladı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-12-13 11:50:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.