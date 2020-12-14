Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kan'da 'kırmızı alarm' Korona virüs ve mevsimsel şartlar kan bağışlarını düşürdü Kan bağışında bulunacaklar kısıtlamalarda muaf Çorum Kızılay Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç: “Kan stoklarında azalma devam ederse hastanelerin ihtiyacı olan kanı temin etmekte sıkıntıya gireceğiz” “Korona virüs nedeniyle kan vermenin insanların sağlığı açısından bir sorun söz konusu değildir” “Kan bağışı, bağışıklık sistemini zayıflatmıyor” “Plazma bağışı insanların hayatına hayat katıyor”

İHA

Kan'da 'kırmızı alarm' Korona virüs ve mevsimsel şartlar kan bağışlarını düşürdü Kan bağışında bulunacaklar kısıtlamalarda muaf Çorum Kızılay Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç: “Kan stoklarında azalma devam ederse hastanelerin ihtiyacı olan kanı temin etmekte sıkıntıya gireceğiz” “Korona virüs nedeniyle kan vermenin insanların sağlığı açısından bir sorun söz konusu değildir” “Kan bağışı, bağışıklık sistemini zayıflatmıyor” “Plazma bağışı insanların hayatına hayat katıyor”

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yanı sıra kış mevsimi dolayısıyla kan bağışlarını olumsuz yönde etkiledi. Bağışlardaki düşüşün devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde kan temin etmekte sıkıntı yaşanacağına dikkat çekiliyor.
Kızılay yetkilileri tüm sağlıklı bireyleri kan bağışı yapmaya davet etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında kan bağışlamak isteyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu hatırlatan yetkililer, kan vermenin bağışıklık sistemine ise olumsuz bir etkisinin olmadığını vurguladı.

“Kan bağışlarında azalma devam ederse hastanelerin ihtiyacı olan kanı temin etmekte sıkıntıya gireceğiz”
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, kan bağışlarında azalmanın bu şekilde devam ettiği takdirde hastanelerin ihtiyacı olan kanı temin etmekte sıkıntıya gireceklerini belirterek, “Çorum’da kan bağışlarında azalma var. Normal günlerde ortalama günlük 8090 ünite kan alırken bugünlerde bu sayı 20 ünitenin altına düştü. Buradaki en büyük etkenlerden birisi kış mevsiminin gelmesiyken diğer bir etken ise korona virüs nedeniyle insanlarımız kan vermekten çekiniyor. Kan bağışlarında azalma bu şekilde devam ederse hastanelerin ihtiyacı olan kanı temin etmekte sıkıntıya gireceğiz. Zaman zaman Hitit Kan Merkezimizde gerekse ilçelerimizde ve kamu kurumlarımızda seyyar kan aracımızla kan alımlarına devam ediyoruz. Buna rağmen kan bağışı yapan insanlarımızda azalma söz konusu” dedi.

“Kan vermek isteyenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf”
Korona virüs nedeniyle kan vermenin insan sağlığı açısından bir sorun teşkil etmediğini dile getiren Başkan Hüseyin Kılıç, kan merkezlerinin her iki saatte bir dezenfekte edildiğinin altını çizdi. Tamamen hijyenik koşullarda kan alındığını vurgulayan Kılıç, "İnsanların herhangi bir çekince duymalarına gerek olmadığını düşünüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri kan vermek isteyenleri Kızılay hattını arayarak ve internet 'kanver.org' adresi üzerinden randevu oluşturabilirler. Randevu ile birlikte sokağa çıkmalarında herhangi bir sıkıntı yoktur. Gelip kanlarını verebilirler. Aynı zamanda 153 Alo Zabıta’yı aradıkları takdirde kendileri evlerinden alınarak kan verdikten sonra evlerine bırakılmaktadır. Belediyemizin de kan bağışçılarına verdikleri bu destekten dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kan bağışı bağışıklık sistemini zayıflatmıyor”
Kan bağışının düşünüldüğü gibi bağışıklık sistemini zayıflatmadığını vurgulayan Kılıç, “Kan veren insanların bağışıklık sisteminde bir azalma söz konusu değil. Özellikle korona virüs nedeniyle bağışıklık sisteminin zaafa uğraması söz konusu değil. Aksine kan veren insanların bağışıklık sistemi daha da güçlenmektedir. Kan hücreleri çalışmakta aksine vücut azalan kan hücrelerini çoğaltmak için daha fazla çalışmakta aynı zamanda yeni kan üretimi ile daha dirençli hale gelmektedir. Bu nedenle kan veren insanların korona virüs nedeniyle bir sıkıntıya girmeleri mümkün değildir. Kan veren bağışçılarımız üç hastayı birden kurtarıyorlar. Alınan kan hastaya direkt verilmiyor. 3 bölüme ayrılıyor. Bir ünite kan veren üç insana kan vermiş oluyor” şeklinde konuştu.

“Plazma bağışı insanların hayatına hayat katıyor”
Plazma bağışının da önemine dikkat çeken Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Korona virüse yakalanıp hastalığı başarılı şekilde geçirmiş olanlar plazma bağışı yapıyor. Yapılan bu plazma bağışları insanların hayatına hayat katıyor. Korona virüs rahatsızlığını atlatanlar 28 gün sonra bağışıklık sistemi gelişmiş olanlar plazma bağışında bulunabilirler. Plazma bağışında bulunmak isteyip de Ankara’ya gitme imkanı olmayanlar için Kızılay’a müracaat ettiklerinde bağışçılarımızı Ankara’ya gönderiyoruz. Bağışlarını yaptıktan sonra tekrar getiriyoruz. Çorum’da haftada 8 ila 10 kişi plazma bağışında bulunuyor. Herkes plazma bağışında bulunamıyor. Hastalığın üzerinden 28 gün geçmesi gerekiyor. 20 ila 58 yaş arasındaki kişiler plazma bağışı yapabiliyor. Hayatlarında hiçbir şekilde kan almayan kişiler bağışta bulunabiliyor. Bu şartları taşıyanlar plazma bağışı yapabilirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı
YEREL HABERLER Fotoğraf mezadının geliri, öğrencilere harcandı
Kaymakam Akpay ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Akpay ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti
Ahırda yangın çıktı, koyunlar yanmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Ahırda yangın çıktı, koyunlar yanmaktan son anda ...
Başkan Şahiner Erdurucan ailesini sevindirdi
YEREL HABERLER Başkan Şahiner Erdurucan ailesini sevindirdi
Sungurlu’da otobüs durakları yenileniyor Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan; "Söz verdik, sözümüzü tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Sungurlu’da otobüs durakları yenileniyor Sungurlu ...
Sungurlu’da polis ve jandarmadan denetim
YEREL HABERLER Sungurlu’da polis ve jandarmadan denetim
Kısıtlamadaki vatandaşların ihtiyacını zabıta karşılıyor
YEREL HABERLER Kısıtlamadaki vatandaşların ihtiyacını zabıta ...
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
YEREL HABERLER Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum’da sessizlik hakim
YEREL HABERLER Çorum’da sessizlik hakim
Başkan Şahiner'den jandarma personeline jest
YEREL HABERLER Başkan Şahiner'den jandarma personeline jest
Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor
YEREL HABERLER Çorum'da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor
Çorum'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Çorum'da sokaklar boş kaldı
Çorum´da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu
YEREL HABERLER Çorum´da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X