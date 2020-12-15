Denetimde polise maskesiz yakalandı, 'Kurban olayım, ceza yazmayın' dedi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, artan koronavirüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında, en işlek caddelerde denetimler sürdürülüyor. Polis ekiplerine parkta maskesiz yakalanan kişinin, "Yapmayın kurban olayım, Allah için ceza yazmayın" demesi dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı. Gazi Caddesi Hürriyet Parkı'nda uygulama yapan polis ekipleri, maske takmayan, sigara içen ve 65 yaş üstü için saat kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan çok sayıda kişiyi tespit etti. Parkta maskesiz olarak polise yakalanan kişi ise "Telefonla konuşurken maskemi çıkardım. Şimdi siz bana ceza mı yazacaksınız?" dedi. Polis memuru ise "Maskesiz oturuyorsun. Bu yüzden de size ceza yazacağız" cevabını verdi. Bunun üzerine maskesiz kişi, "Yapmayın kurban olayım, Allah için yazmayın. Tüm herkesi bırakıp, bana ceza yazıyorsunuz. Bakın, herkesin maskesi yok. Onlar, sizi görünce maskelerini düzelttiler. Şurada bunaldım, 1 dakika oturmak istedim" dedi. Polis, maske takma kuralını ihlal eden kişiye para cezası yazdı.

Denetimlerde, parkta sigara içerken yakalanan başka kişi de kimliğinin yanında olmadığını söyledi. 80 yaşında olduğunu söyleyen yaşlı adama polis memuru, "3 suçun var. Hem 65 yaş üstüsün hem maske takmıyorsun hem de sigara içiyorsun. Gel amca, seni karakola götüreceğiz ve kimlik tespiti yapacağız" dedi.

Yaşlı adam ise polislere "Özür dilerim, bir kez ceza yazmayın" dedi. Yaşlı adam, daha sonra karakola götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-12-15 17:02:46



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