Çorum'da 4 bin 455 ekstasy hap ele geçirildi Polis noktasında aranan 2 kişide 4 bin 455 adet ekstasy hap ele geçirildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde uygulama noktasındaki aramada üzerlerinde 4 bin 455 adet ekstasy hap bulunan iki şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli yapılan çalışmalarda D100 karayolu üzerinde ekipler kontrollerini sürdürdü. Osmancık Polis Uygulama Noktasındaki çalışmalar kapsamında şüphe üzerine iki şahıs durduruldu. Şahısların üzerlerinde 4 bin 455 adet ekstasy hap ele geçirildi.
Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 'uyuşturucu madde nakil ve ticareti' suçundan işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.