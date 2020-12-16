Çorum Belediyesi saat kulesi meydan projesini hayata geçiriyor Çorum Belediye Başkanı Aşgın: "Tarihi yapıların görünümünü kapatan Ziraat Bankası, Halk Bankası, ticari ve özel mülkiyetten oluşan yapılar yıkılacak"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ı İstanbul’da banka genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Çorum Belediyesi tarafından üzerinde çalışılan Saat Kulesi Meydan Projesi için büyük öneme sahip Halk Bankası Çarşı Şubesinin yıkılması için belediyeye devri konusunda anlaşmaya varıldı.

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile yaptıkları görüşmenin son derece olumlu geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, görüşmede tarihi kent meydanı oluşturulması için önemli aşamalardan olan Halk Bankası Çarşı Şubesinin boşaltılıp Çorum Belediyesine devri konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

Başkan Aşgın, “Çorum’umuz için tarihi bir çalışmaya imza atıyoruz. Yapacağımız çalışmayla birlikte Ulucami ve Saat Kulesi arasında tarihi bir meydan oluşturacağız. Bu önemli çalışmada bizlere yardımlarını esirgemeyen Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının Belediye Meclisi tarafından 28 Temmuz 2020 tarihinde kabul edildiğini ve Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından da bu koruma planının onaylandığının altını çizen Başkan Aşgın, “Şehir merkezinde Tarihi Saat Kulesi yaya kullanım alanları içerisine katılmış olacak. Diğer tescilli yapılar olan Ayakkabıcılar Arastası, Velipaşa Hanı gibi yapılarla bir arada konumlandırıp tarihi yapıların bütünlük içerisinde olmasını sağlayacağız. Tarihi yapıların görünümünü kapatan Ziraat Bankası, Halk Bankası, ticari ve özel mülkiyetten oluşan yapılar yıkılacak. Ulucami, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı gibi tarihi yapıları koruma planına uygun olarak ortaya çıkaracağız. Çorum’umuz çok önemli bir meydana kavuşacak ve tarihi bir silüet kazanacak” diye konuştu.

Başkan Aşgın, Dikiciler Arastası ve Saat Kulesi cephe sağlıklaştırma projelerinin de kısa süre içerisinde ihalesinin yapılacağı müjdesini verdi.

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