Sungurlu'da korona virüs denetimi

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'Sizce kim bu bebek?'

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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, Perşembe pazarında incelemelerde bulundu.

Korona virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında inceleme yapan Mükremin Dağaşan, tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Dağaşan, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını hatırlatarak tedbirin elden bırakılmamasını istedi.

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