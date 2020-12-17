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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başgan Aşgın, Yiğit’in isteğini yerine getirdi

İHA

Başgan Aşgın, Yiğit’in isteğini yerine getirdi

Sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla hayvan severlerin takdirini kazanan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kendisinden hayvan besleme kabı talebinde bulunan Yiğit’in isteğini yerine getirdi.
Gülabibey Mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Yiğit Kaan Cenik, mahalle muhtarlığına giderek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hayvan besleme kabı talebini videoyla göndermek istediğini söyledi.
Bunun üzerine Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, mesajı Belediye Başkanı Aşgın’a gönderdi. Videoyu izleyen Başkan Aşgın, Veteriner İşleri Müdürlüğüne talimat vererek Yiğit Kaan’ın isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi.
Başkan Aşgın, “Biz talep edilen yere hayvanların beslenebileceği bir besleme kabı koyuyoruz. Mahalle sakinleri o mahallenin hayvanını orada besliyor. Böyle güzel kalpli yavrularımız oldukça ecdadımızdan gelen sokağın hayvanı kültürü gelecek nesillere aktarılacak” dedi.
Aşgın, ayrıca hassasiyeti için Yiğit Kaan’a teşekkür etti.
Ekipler besleme kabını, Gülabibey Mahalle Muhtarlığının arkasında bulunan semt parkına Yiğit Kaan Cenik ile birlikte yerleştirdi. Yiğit Kaan ve Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, taleplerini geri çevirmediği için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

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