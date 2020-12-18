Çorum Polisinden 4 derneğe kumar baskını Düzenlenen operasyonda 26 kişi hakkında idari işlem başlatıldı

Çorum Emniyet Müdürlüğü asayiş şube müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 4 ayrı derneğe baskın düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde faliyet gösteren ve kumar oynattığı ihbar edilen 4 ayrı derneğe sulh ceza hakimliği'nden alınanarama ve el koyma kararı ile eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda bir dernek içerisinde gizli bölmede 2 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet 9 mm. fişek ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar ile ilgili gerekli adli işlemlere başlanmış, el konulan deliller incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

Düzenlenen operasyonda 4 ayrı dernekte toplandıkları tespit edilen, ikisi yaşı küçük olmak üzere toplam 26 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre gerekli idari işlemlere başlantıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.