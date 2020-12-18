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Kültür Yolu Çorum’a değer katacak Çorum Kalesinden başlayıp Ulu Camiye kadar uzanan kültür yolu yayalaştırılmış şehir meydanına açılacak

İHA

Kültür Yolu Çorum’a değer katacak Çorum Kalesinden başlayıp Ulu Camiye kadar uzanan kültür yolu yayalaştırılmış şehir meydanına açılacak

Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzene çıkararak şehrin turizm potansiyelini daha yukarılara çıkarmayı hedefleyen Çorum Belediyesi, ’Kültür Yolu’ projesinin çalışmalarına devam ediyor. Çorum Kalesinden başlayıp Ulu Camiye kadar uzanan Kültür Yolu rotasında uygulanacak projeler yıllardan beri özlemi duyulan Çorum turizmi için can suyu olacak.
Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkartarak şehrin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kalesinde başlattıkları çalışmaları kültür yolu rotası içerisinde yer alan İkiz Konaklar, tarihi çeşmeler, Ayakkabıcılar Arastasıyla devam edeceğini belirtti. Başkan Aşgın, yine kültür yolu rotasında yer alan Zafer İlkokulunu da tarihi dokuya uygun bir şekilde tarihi görünümlü bir bina olarak inşa edeceklerini söyledi.
Başkan Aşgın, Saat Kulesi meydanının yayalaştırılması ve meydanın tarihi görünüme kavuşturulması çalışmasının da kültür yolu projesi içerisinde değerlendirdiklerini vurguladı.

’Zafer Okulu tarihi dokuya uygun olarak inşa edilecek’
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile yaptıkları görüşmede Zafer İlkokulunu, Halk Bankası ve Çorum Valiliği ile birlikte imzalayacakları protokol çerçevesinde birlikte yapacaklarını belirtti.
Çorum’a kültür ve turizm anlamında damga vuracak projeleri hayata geçirmek için büyük bir inanç ve aşkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Kültür Rotası üzerinde bulunan eski zafer okulunun yerine tarihi mimariye uygun bir okulu Halk Bankasının da finansal desteğiyle inşa edeceğiz. Zafer Okulunun yapılması konusunda Belediyemiz ve Halk Bankası protokol imzalayacak. Proje çalışmalarından sonra inşaat çalışmalarına da hızlı bir şekilde başlayacağız.”dedi.

’Kültür yolu yayalaştırılmış bir şehir meydanına açılacak’
Tarihi Kent Meydanının oluşturulması ve Saat kulesi çevresinin yayalaştırılması projesi için Halk Bankası Çarşı Şubesinin Belediye’ye devrinin önemli bir adım olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayata geçirecekleri projelerin Çorum’a damga vuracağını iddia etti.
Çorum Kalesinden başlayacak olan ve İkiz konaklar, Zafer okulu, Velipaşa konağı, Abbasoğlu konağı, Belediye binası, Saat kulesi, Velipaşa hanı, Çöplü arastası ve Dikiciler arastasının içerisinde bulunduğu Kültür yolu projesinin tüm Çorum halkını heyecanlandıran önemli bir proje olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Kültür yolu projemiz hayata geçtiğinde Çorum’umuzun adeta çehresi değişecek. Çorum’un tarihini en güzel şekilde yansıtacak sokaktan yürüyenler tarihi çeşmelerden suyunu içecek. Şehrimizin kültür ve yaşantısına ait izleri bulacak, restorasyon çalışmalarına başladığımız İkiz konaklarda konaklayabilecek. Bu tarihi dokunun içerisinden geçerek saat kulesi meydanına gelenler burada yayalaştırılmış bir şehir meydanında tarihin yeniden canlandığına şahitlik edecekler.” dedi
Başkan Aşgın, projelerin tamamımın hayata geçmesi için gece gündüz çalıştıklarını projelerin sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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