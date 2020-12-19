Gazi caddesinde paylaşımlı bisiklet yolu uygulaması hayata geçiriliyor

Çorum Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, ÇORBİS projesi kapsamında yeni bisiklet yolları yapımına devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi caddesinde paylaşımlı bisiklet yolu uygulamasını başlatacaklarını söyledi. Çöplü, Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile birlikte cadde esnafını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını, hem esnafı mağdur etmemek hem de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla böyle bir çalışmayı hayata geçireceklerini ifade etti.

Esnaf dostu belediyecilik anlayışının bir gereği olarak yaptıkları çalışmaları esnafla istişareli bir şekilde hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “ÇORBİS projemiz hayata geçtiği ilk günden itibaren yoğun bir ilgi gördü. Şu an 10 binin üzerinde abonesi bulunan bir sistem haline geldi. Esnafımızla yaptığımız istişareler sonucu Gazi Caddesinde paylaşımlı bisiklet yolu uygulamasını hayata geçireceğiz. Geçen hafta deneme amaçlı olarak dubalarla ayrıştırdığımız bisiklet yolu uygulamamızda elde ettiğimiz veriler, uygulamanın cadde esnafımızın iş akışına etkisinin anlaşılması bakımından kifayet etmiştir. Esnafımızın geçici park ısrarının ceplerle karşılamanın mümkün olmadığının görülmesi üzerine paylaşımlı bisiklet yolu uygulamamızı devam ettireceğiz.” dedi.

Çöplü, esnafın isteği doğrultusunda Gazi ve İnönü caddelerinde 15 dakikaya kadar araç parklarının ücretsiz olacağını, daha fazla süreli park etmenin ise ücretlendirileceğini sözlerine ekledi.



’Yeni açılan her yolda bisiklet yolları olacak’

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum’u bisiklet kenti haline getirmek için yeni bisiklet yolları açmaya devam edeceklerini söyledi. Açılan bu yeni bisiklet yollarında kent estetiği bakımından daha dekoratif malzemelerin kullanılacağını vurgulayan Çöplü, “Yeni açtığımız tüm yollarda bisiklet yolları da olacak. Yeni bisiklet yollarımız daha modern görünümlü olacak.” diye konuştu.



’Esnaf ve vatandaş için indir bindir cepleri yapılacak’

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi Caddesi’nde Atatürk Anadolu Lisesi ile RTE Caddesi kavşağı arasına yapacakları bisiklet yollarıyla birlikte acil durumlar ile esnaf ve vatandaşların kısa süreli duraklamaları için indirbindir cepleri yapacaklarını dile getirdi.

Araçların kısa süreli duraklamaları için bu güzergahta 3 noktaya cep yapacaklarını kaydeden Çöplü, “Pirbaba Kavşağı, Albayrak Sokak çıkışı ve RTE kavşağına dönüşlerde esnafımızın yük indirip bindirmesi ve kısa süreliğine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımız için cepler belirledik. Yaptığımız bu çalışmayla birlikte hem trafik akışı normal seyrinde devam edecek hem de ulaşım için bisiklet tercih eden hemşehrilerimiz bisiklet yollarından rahatça seyredebilecek.” şeklinde konuştu.



’Kuzey kampüsünden güney kampüsüne kesintisiz bisiklet yolu’

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bisiklet yolu çalışmasının tamamlandığında Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünden bisikletine binen bir üniversite öğrencisinin bisiklet yollarını kullanarak kesintisiz olarak KYK yurtlarına ulaşabileceğini söyledi.

ÇORBİS projesi kapsamında Çorum’u bisiklet kenti haline getirecek önemli bir çalışmayı hayata geçireceklerini vurgulayan Çöplü, “Kuzey kampüsünden bisikletine binen bir öğrencimiz Samsun yolu kavşağından Gazi Caddesine girecek çimento fabrikası güzergahından Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek Yüksek Okulu, Atatürk Anadolu Lisesi, Valilik güzergahını takip ederek Gazi Caddesinden Recep Tayyip Erdoğan Caddesine gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Caddesine giren bisiklet sürücüsü Azerbaycan Caddesine, oradan da Akşemseddin Caddesi, Millet Bahçesi, Yeni Terminal, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güney Kampüsü ve KYK Yurtlarına ulaşacak.” diye konuştu.

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