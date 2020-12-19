Gazi caddesinde paylaşımlı bisiklet yolu uygulaması hayata geçiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazi caddesinde paylaşımlı bisiklet yolu uygulaması hayata geçiriliyor

İHA

Gazi caddesinde paylaşımlı bisiklet yolu uygulaması hayata geçiriliyor

Çorum Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, ÇORBİS projesi kapsamında yeni bisiklet yolları yapımına devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi caddesinde paylaşımlı bisiklet yolu uygulamasını başlatacaklarını söyledi. Çöplü, Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile birlikte cadde esnafını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını, hem esnafı mağdur etmemek hem de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla böyle bir çalışmayı hayata geçireceklerini ifade etti.
Esnaf dostu belediyecilik anlayışının bir gereği olarak yaptıkları çalışmaları esnafla istişareli bir şekilde hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “ÇORBİS projemiz hayata geçtiği ilk günden itibaren yoğun bir ilgi gördü. Şu an 10 binin üzerinde abonesi bulunan bir sistem haline geldi. Esnafımızla yaptığımız istişareler sonucu Gazi Caddesinde paylaşımlı bisiklet yolu uygulamasını hayata geçireceğiz. Geçen hafta deneme amaçlı olarak dubalarla ayrıştırdığımız bisiklet yolu uygulamamızda elde ettiğimiz veriler, uygulamanın cadde esnafımızın iş akışına etkisinin anlaşılması bakımından kifayet etmiştir. Esnafımızın geçici park ısrarının ceplerle karşılamanın mümkün olmadığının görülmesi üzerine paylaşımlı bisiklet yolu uygulamamızı devam ettireceğiz.” dedi.
Çöplü, esnafın isteği doğrultusunda Gazi ve İnönü caddelerinde 15 dakikaya kadar araç parklarının ücretsiz olacağını, daha fazla süreli park etmenin ise ücretlendirileceğini sözlerine ekledi.

’Yeni açılan her yolda bisiklet yolları olacak’
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum’u bisiklet kenti haline getirmek için yeni bisiklet yolları açmaya devam edeceklerini söyledi. Açılan bu yeni bisiklet yollarında kent estetiği bakımından daha dekoratif malzemelerin kullanılacağını vurgulayan Çöplü, “Yeni açtığımız tüm yollarda bisiklet yolları da olacak. Yeni bisiklet yollarımız daha modern görünümlü olacak.” diye konuştu.

’Esnaf ve vatandaş için indir bindir cepleri yapılacak’
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi Caddesi’nde Atatürk Anadolu Lisesi ile RTE Caddesi kavşağı arasına yapacakları bisiklet yollarıyla birlikte acil durumlar ile esnaf ve vatandaşların kısa süreli duraklamaları için indirbindir cepleri yapacaklarını dile getirdi.
Araçların kısa süreli duraklamaları için bu güzergahta 3 noktaya cep yapacaklarını kaydeden Çöplü, “Pirbaba Kavşağı, Albayrak Sokak çıkışı ve RTE kavşağına dönüşlerde esnafımızın yük indirip bindirmesi ve kısa süreliğine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımız için cepler belirledik. Yaptığımız bu çalışmayla birlikte hem trafik akışı normal seyrinde devam edecek hem de ulaşım için bisiklet tercih eden hemşehrilerimiz bisiklet yollarından rahatça seyredebilecek.” şeklinde konuştu.

’Kuzey kampüsünden güney kampüsüne kesintisiz bisiklet yolu’
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bisiklet yolu çalışmasının tamamlandığında Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünden bisikletine binen bir üniversite öğrencisinin bisiklet yollarını kullanarak kesintisiz olarak KYK yurtlarına ulaşabileceğini söyledi.
ÇORBİS projesi kapsamında Çorum’u bisiklet kenti haline getirecek önemli bir çalışmayı hayata geçireceklerini vurgulayan Çöplü, “Kuzey kampüsünden bisikletine binen bir öğrencimiz Samsun yolu kavşağından Gazi Caddesine girecek çimento fabrikası güzergahından Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek Yüksek Okulu, Atatürk Anadolu Lisesi, Valilik güzergahını takip ederek Gazi Caddesinden Recep Tayyip Erdoğan Caddesine gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Caddesine giren bisiklet sürücüsü Azerbaycan Caddesine, oradan da Akşemseddin Caddesi, Millet Bahçesi, Yeni Terminal, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güney Kampüsü ve KYK Yurtlarına ulaşacak.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis memuru korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Polis memuru korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kültür Yolu Çorum’a değer katacak Çorum Kalesinden başlayıp Ulu Camiye kadar uzanan kültür yolu yayalaştırılmış şehir meydanına açılacak
YEREL HABERLER Kültür Yolu Çorum’a değer katacak Çorum Kalesinden ...
Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı (2)
YEREL HABERLER Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve ...
Sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan talebi artırdı Kuruyemişte en çok 'çekirdek' tercih ediliyor Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kuruyemiş dükkanlarında hareketlilik
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan talebi ...
Bu tarihi takılara paha biçilemiyor Binlerce yıllık antika takıların vitrinleri yenilendi
YEREL HABERLER Bu tarihi takılara paha biçilemiyor Binlerce yıllık ...
Çorum Polisinden 4 derneğe kumar baskını Düzenlenen operasyonda 26 kişi hakkında idari işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Çorum Polisinden 4 derneğe kumar baskını Düzenlenen ...
Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı
YEREL HABERLER Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve ...
Çorum’da Belediye, Devanede kamulaştırdığı binaları yıkıyor
YEREL HABERLER Çorum’da Belediye, Devanede kamulaştırdığı binaları ...
Osmancık İlçe merkezinde kalan fabrikalar OSB’ye taşınacak Belediye Meclisi ilçe merkezinde kalan çeltik, un ve tekstil fabrikalarına 2022 yılı sonuna kadar OSB’ye taşınmaları için süre verdi
YEREL HABERLER Osmancık İlçe merkezinde kalan fabrikalar OSB’ye ...
Battal Dede Millet Parkı için 500 bin TL ödenek
YEREL HABERLER Battal Dede Millet Parkı için 500 bin TL ödenek
Başgan Aşgın, Yiğit’in isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Başgan Aşgın, Yiğit’in isteğini yerine getirdi
Sungurlu'da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Sungurlu'da korona virüs denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X