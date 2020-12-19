Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Bursa'dan bir acı haber daha!

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, yakalandığı korona virüs sonucunda hayatını kaybetti.

AK Parti Sungurlu İlçe yönetim kurulu üyesi Ceylan Karayel’in babası, Sungurlu esnafından Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, korona virüs salgını sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Covid19 testi pozitif çıkan ve bir süredir Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Karayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Karayel'in cenazesi Pazar günü saat 11.00'de Sungurlu Sarıtepe mezarlığında defnedilecektir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.