Azerin: “Bundan sonra yolumuz Turan’a, Kızılelma’ya” Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Çorum Belediyesini ziyaret etti Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; “Biz bir ananın ikiz evladıyız” “Karabağ, 30 yıldır kalbimizde taşıdığımız bir dertti”

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, “Daha önce Türkün bayrağını Karabağ’a inşallah dikeceğiz diyorduk. Bugün o bayrağı astık elhamdülillah. Karabağ’da Türkün bayrağı dalgalanır. Bundan sonra yolumuz Turan’a, Kızılelma’ya” dedi.



Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Çorum Belediyesinin davetlisi olarak kente geldi. Çorum Belediyesini ziyaret eden Azerin, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile görüştü. Ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Azerin, Azerbaycan ve Türkiye’yi bir gördüğünü belirterek, her iki ülkenin de vatanı olduğunu vurguladı.



“Biz bir ananız ikiz evladıyız”

Türk milletinin asırlardır Azerbaycan’ın yanında olduğunu, Azerbaycan Türklerine desteğini verdiğini anlatan Azerin, “Çanakkale Savaşı’nda omuz omuz çarpışan kardeşleriz biz. Biz iki bedende bir can yok, biz bir bedende bir canız. Bir ananın ikiz evladıyız. Öz Oğuz Türkleriyiz. Elbette bugünün siyasetinde, politikasında aramıza konulan bentleri inşallah yakın zamanda da aşacağız. Görünen de odur. Karabağ zaferiyle Nahçıvan’dan geçen o koridor açılacak. Ben buna inanıyorum. Başarmanın yarısı inanmaktan geçer. Karabağ muhaberesinde Azerbaycan’nın yanında hem manevi hem siyasi olmak üzere her alanda yanında duran Türkiye Cumhuriyeti devletine, bizim Cumhurbaşkanımız ben öyle diyorum Recep Tayyip Erdoğan’a, tek vücut olarak destek veren Türk halkına teşekkür ediyorum. Bunu hem Azerbaycan halkı hem de Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev defalarca dile getirdi. Bu coğrafyada büyük bir söz sahibiyiz. Biz olmadan bu coğrafyada hiçbir sorun hallolmaz” ifadelerini kullandı.



Çırpınırdın Karadeniz’i seslendirdiğinde de Azerbaycan bayrağının, Türk’ün bayrağı Karabağ’da dalgalanacağını her zaman ifade ettiğini kaydeden Azerin, Karabağ’da Türk’ün bayrağı dalgalanırken, Azerbaycan ve Türk ordusunun gücünü dünyaya ilan ettiğini vurguladı. Karabağ şehitlerine Allah’tan, gazilere ise acil şifa dileyen Azerin, şehitlerin ailelerinin bundan sonra bize emanet olduğunun altını çizdi.



“Karabağ, 30 yıldır kalbimizde taşıdığımız bir dertti”

“30 yıldır Karabağ’ın acısını kalpte taşımak, boynu bükük olmak, toprağının sende olmaması büyük bir dertti” diyen Azerin, şunları kaydetti;

“Allah’a şükürler olsun Karabağ’da Azerbaycan ve Türkiye bayrağı yan yana dalgalanıyor. İnşallah orası arındırıldığında devletimiz ve halkımızla birlikte güzel bir konserde Çırpınırdı Karadeniz Karabağ’da seslenir. Bir daha da her birimiz zafer mutluluğunu tam olarak yaşayalım. Dünyadaki bütün Türkleri tebrik ediyorum. Bir görünen kahramanlar var, bir de görünmeyen kahramanlar var. Savaş döneminde Türk televizyonlarının oraya koşarak gitmesi, destek vermesi Azerbaycan Türkünün hak davasını ilan etmesi önemliydi. Azerbaycan Karabağ’dır, Karabağ Türk yurdudur. Sevincimiz de kederimiz de birdi. Bizi sadece sevinç birleştirmiyor. Kederli günlerde de bir aradayız.”



Şehit Aybüke öğretmeni unutmadı

Şehit Aybüke öğretmenin memleketinde olmaktan da onur duyduğuna vurgu yapan Azerin, “Onun şehadeti Azerbaycan halkını da etkiledi. O ismini Karabağ’da şehit olan bir çocuğun isminden alıyordu. Babası Aybüke öğretmene Karabağ’daki şehit kızımızın ismini vermişti. Allah rahmet eylesin. Hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizi her zaman kalbimizde yaşatacağız” şeklinde konuştu.



“Türkün bayrağı sonsuza kadar dalgalanacak”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Türkün bayrağının sonsuza kadar dalgalanmaya devam edeceğini belirterek, “Dünyanın, barışın kardeşliğin merkezine hoş geldiniz. 7 bin yıllık bir şehir burası. Çorum, birçok medeniyete beşiklik yapan kadim bir Anadolu şehri. Buradan Azerbaycan’daki tüm kardeşlerimize, Karabağ’da Türkün bayrağını dalgalandıran askerlerimize, Azerbaycan bayrağını orada dalgalandıran askerlerimize selam olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hem Türkün hem Azerbaycan bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. İki devlet tek milletiz. Biz sizi öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz” dedi.



Azerbaycan’ın Fuzuli kenti ile kardeş şehir olmak için çalışma başlattıklarını açıklayan Belediye Başkanı Aşgın, “Fuzuli’nin plakası 19’du, Çorum’un plakası da 19. Fuzuli ile kardeş şehir olmak için çalışmaları başlattık. Bununla ilgili her iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. İki tane 19 plaka, iki tane Türkün öz yurdu kardeş ilan edilsin. Bunun müjdesini vermek istedim. Ayrıca mücadelenin başladığı gün Azerbaycan ve Türk bayrağını tarihi Saat Kulemize astık. İki bayrağı da çok seviyoruz. İnşallah Fuzuli ile kardeş şehir oluruz. İnşallah iki şehirde ortak konser yaparız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.