Sungurlu'da korona virüs denetimi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.
Denetimlerde İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları tarafından korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin sıklıkla uygulandığı gözleniyor.
Korona virüs bulaş hızının en aza indirilmesi ve yaylım hızının azaltılması gerektiğini söyleyen yetkililer, maske, hijyen, mesafe ve karantina konularında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.