Sungurlu'da korona virüs denetimi

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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Denetimlerde İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları tarafından korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin sıklıkla uygulandığı gözleniyor.

Korona virüs bulaş hızının en aza indirilmesi ve yaylım hızının azaltılması gerektiğini söyleyen yetkililer, maske, hijyen, mesafe ve karantina konularında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

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