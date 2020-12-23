Polis memuru, yaşlı kadını 5'inci kata sırtında çıkardı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından evine dönen Müzeyyen Kahramantekin´i (85), polis memuru Hasan Başpınar (30) sırtında taşıyarak asansörü arızalı binanın 5´inci katına çıkardı.

Çorum'da akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen ancak refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı. Kahramantekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipte bulunan bir polis memuru Hasan Başpınar, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci katta bulunan dairesine kadar çıkardı. Yaşlı kadın polislere teşekkür etti.

'HAYIR DUASINI ALDIK'

Yaşlı kadını sırtında taşıyan 3 yıllık polis memuru Hasan Başpınar, "Polis teşkilatımızda kim olsa aynı şeyi yapardı. Yaşlı teyzemiz hastane polisinden yardım istemiş, bizde görevlendirildik ve teyzemizi evine götürdük. Apartmana girdiğimizde asansörün çalışmadığını gördüm. Bende sırtıma alıp 5´inci kata çıkardım. Türkiye´deki polislerimiz bunu hep yapar. Yaşlı ve kimsesiz insanlarımıza yardım etmek bizim görevimizdir. Teyzemizi evine yerleştirdik ve hayır duasını alıp görevimize kaldığımız yerden devam ettik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-12-23 01:04:47



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