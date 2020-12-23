Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yolda mutlu son Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İskilip,-Çankırı,-Ankara yolu yeniden trafiğe açıldı

Çorum’da geçen aylarda meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapanan İskilipÇankırı karayolunda çalışmalar tamamlandı.

Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İskilipÇankırı, İskilipAnkara yolu istikametinin 7. kilometresinde ulaşım servis yolundan sağlanıyordu. Geçen aylarda yapımına başlanan yolda sanat yapıları, yol üst ve alt yapı işleri tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Çalışmaları yerinde gören AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her yerinde, her alandaki yatırım ve hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar ilçeleri ile Çorum, Çankırı, Ankara illerine bağlayan ve önemli ölçüde ulaşımda rahatlama sağlayacak olan yolun heyelan meydana gelen bölgesindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak tekrar ulaşıma açıldığını hatırlatan milletvekili Kavuncu, “İskilipÇorum yolu, İskilipÇankırıAnkara yolu, OsmancıkLaçin, Kırkdilim tünelleri, ÇorumMecitözüAmasya yolu, ÇorumOrtaköy yolu, AlacaBoğazkaleSungurlu yolu, UğurludağÇorum yollarımızda, yol yapım çalışmalarımız ve yeni yapılacak yollarımızdaki proje çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

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