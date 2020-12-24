Sürüye kamyon çarptı, 11 domuz telef oldu

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne kamyon çarptı. 11 domuz telef oldu.

Kaza, dün gece, Mecitözü ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan

domuz sürüsüne plakası ve sürücüsü bilinmeyen kamyon, çarptı. 11 domuz telef olurken,

ihbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, telef olan domuzların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Mecitözü Yusuf ÇINAR

2020-12-24 11:22:52



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